Том Круз рассказал о самом опасном трюке для фильма

Актер Том Круз в своем Twitter рассказал о самом опасном трюке, который ему приходилось выполнять для съемок в кино, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как известно, артист выполняет все приемы самостоятельно, без помощи каскадеров. Для съемок фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" Круз едет за рулем мотоцикла возле обрыва.

"Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо пробовали. Мы собираемся снимать трюк в Норвегии, и это будет прыжок на мотоцикле со скалы", - рассказал актер.

Координатор трюков проекта объяснил, что Круз прошел "год базовой подготовки, а также углубленное обучение прыжкам с парашютом" перед тем, как выполнять опасные приемы.