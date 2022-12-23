Девять историй о взаимном вдохновении

Ювелир Роберто Коин прилетел в Азербайджан, чтобы встретиться с героинями проекта "9 муз"

Второго декабря в Баку состоялась премьера проекта "9 муз", созданного при участии знаменитого бренда украшений Roberto Coin. Прежде чем стать звездным ювелиром с мировым признанием, Роберто Коин долго занимался отельным бизнесом. Прошли еще долгие годы, прежде чем на свет появилась его собственная компания Roberto Coin, воспевающая красоту и индивидуальность каждой женщины. Женская сила и неповторимый шарм вдохновляют коллекции украшений Roberto Coin, а жизненный пример знаменитого ювелирного дизайнера помогает каждой из них изменить не только свою жизнь, но и мир вокруг.

Музами Роберто Коина стали девять талантливых и успешных женщин Азербайджана, которые все как одна сумели реализовать свою мечту. Девять вдохновляющих личных историй сложились в замечательные фильмы, снятые режиссером Элтуном Бахышзадэ. 50 приглашенных гостей и почитателей бренда принимала в своем ресторане MyDom by Nargiz одна из муз Наргиз Бабаева. Столы для торжественного ужина оформила еще одна муза Мадина Гулиева, а на сладкое подали изысканный десерт от музы Илахи Алиевой.

"Я горжусь этим проектом и очарован музами", - сказал ювелир в своем приветственном слове. Он признался, что никогда не хотел украшать женщин одинаково, а наоборот своими украшениями стремится подчеркнуть красоту разных женщин. Пообщавшись с героинями, господин Коин ответил на их вопросы и вручил им подарки. Кроме браслета Roberto Coin, музы получили набор из трех предметов, вдохновленных стилем итальянского ювелирного бренда: платок Parcha от музы Айсель, керамическую подставку для украшений Fircha Izi от музы Айсу, 10 карточек от компании Ninka Cards музы Наргиз Ибрагимовой. На девяти из них изображены портреты азербайджанских женщин-первооткрывателей, а на десятой - зеркало с цитатой итальянского ювелира: "Женская красота вдохновила меня на то, чтобы кардинально изменить свою жизнь и создать бренд Roberto Coin. Азербайджанские женщины, красивые и сильные, способны изменить не только свою жизнь, но и окружающий мир". Эти слова стали лейтмотивом всего вечера.

После просмотра фильма ведущая Хусния Магеррамова предоставила слово каждой из героинь проекта. Праздник завершился выступлением живой музыки в исполнении Leys Izzy.