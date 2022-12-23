Никки Минаж купила собственный дом

Известная певица Ники Минаж приобрела новый дом в Калифорнии. Она обзавелась собственным жильем после того, как в течение многих лет арендовала особняки. Об этом сообщает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Особняк находится в элитном городе Хидден-Хилс. Минаж заплатила за него 19,5 миллиона долларов. По данным издания, объект официально не выставляли на продажу. На данный момент артистка снимает особняк в городе Калабасас.

В распоряжении певицы оказался новый дом, его построили в 2022 году. Он занимает более тысячи квадратных метров. Внутри есть восемь спален и 10 ванных комнат. На участке возведен гостевой дом, а также оборудованы бассейн с зоной отдыха и гараж на три машины. Подробности интерьера особняка остались неизвестны.