Кэмерон Диаз вернулась в кино спустя 8 лет

50-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые была замечена на съемках фильма "Снова в деле" (Back In Action) в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это первый проект актрисы за последние восемь лет. Диаз брала длительный перерыв в карьере, поскольку хотела понять для себя, что ей действительно важно в жизни. Это время она посвятила своей семье и воспитанию дочери.

Диаз сыграет главную роль в боевике с элементами комедии "Снова в деле" от Netflix. Вместе с ней в картине снимаются актеры Том Брэди и Джейми Фокс. С последним артистка вместе играла в фильме "Энни" в 2014 году. Тогда картина стала последним полнометражным проектом в фильмографии актрисы до перерыва в карьере. Режиссером ленты выступает Сет Гордон, известный по работам "Несносные боссы", "Поймай толстуху, если сможешь", "Офис" и "Парки и зоны отдыха". Дата выхода фильма пока неизвестна.

Диаз объявила о возвращении в кино в июне 2022 года. Знаменитость утверждала, она соскучилась по участию в съемках в фильмах.