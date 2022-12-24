Николас Кейдж хочет сыграть Понтия Пилата в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда»

Николас Кейдж заявил о своем желании исполнить роль Понтия Пилата в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда". Об этом он рассказал в интервью для журнала Empire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам актера, он решил бросить себе новый профессиональный вызов и попробовать свои силы в совершенно новом амплуа. Кейдж признался, что ему было бы интересно поработать в жанре мюзикла. Кейдж заявил, что видит себя исполнителем роли Понтия Пилата в культовой рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда".

"В моей фильмографии до сих пор нет мюзиклов. И мне было бы интересно это исправить", - признался актер.

При этом артист заявил, что считает себя слабым вокалистом. "Я не очень хороший певец. У меня неплохо получалось петь в "Диких сердцем", но с тех пор у меня испортился голос из-за того, что я слишком часто пел в караоке", - рассказал Кейдж.