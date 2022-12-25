Netflix планирует снять аниме по «Очень странным делам»

Стриминговый сервис Netflix разрабатывает аниме-спин-офф научно-фантастического сериала "Очень странные дела" под названием "Очень странные дела: Токио", утверждает портал What's on Netflix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, работа над аниме-сериалом ведется как минимум с начала 2021 года. Хронометраж шоу, предположительно, составит шесть часов.

Согласно описанию, которое оказалось в распоряжении What's on Netflix, сюжет аниме будет вращаться вокруг двух братьев-близнецов - фанатов видеоигр, живущих на окраине Токио в 1980-е годы. Их приключение начинается с некоего взаимодействия с "Изнанкой" - параллельным измерением, где обитают монстры.

Планы по расширению вселенной "Очень странных дел" уже давно озвучивали представители Netflix и создатели оригинального шоу братья Даффер. В настоящий момент ведется работа над заключительным пятым сезоном основного сериала, который, скорее всего, выйдет не ранее 2024 года.