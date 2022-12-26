Сын Михаэля Шумахера опубликовал редкое фото с матерью и сестрой

Сын одного из лучших гонщиков "Формулы-1" Михаэля Шумахера опубликовал в личном блоге фото с матерью и сестрой. Мик Шумахер редко делится семейными снимками в соцсетях, но в канун католического Рождества сделал исключение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Счастливого Рождества", - написал спортсмен.

Фолловеры гонщика оценили его пост: "Вы выглядите как ангелы", "Прекрасная семья", "Чудесный семейный портрет", "Так люблю вашу семью, жаль, что Михаэля нет на фото", "Шумахеры, вы прекрасны", "Какие красивые люди".

Сын Михаэля Шумахера пошел по его стопам, в девять лет Мик принимал участие в соревнованиях по картингу, а в 2021 году подписал контракт с командой "Haas". И в декабре 2022 года стало известно, что Мик Шумахер стал резервным пилотом Mercedes.

Дочь гонщика тоже занимается спортом, она пошла по стопам своей матери, которая была чемпионкой Европы 2010 по верховой езде в стиле вестерн. В 20 лет Джина-Мария на соревнованиях в Швейцарии стала лучшей в мире, и она продолжает завоевывать титулы, рассказывая о своих победах в личном блоге.