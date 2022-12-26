Создатели «Уэнсдэй» поделились подробностями второго сезона сериала

Создатели сериала "Уэнсдэй" Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали о том, что будет во втором сезоне проекта. Об этом они сообщили в интервью The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сценаристы отметили, что основной идеей шоу является сестринство. Эта же тема будет раскрыта в продолжении сериала. В конце первого сезона школа "Невермор" закрывается, что, по словам авторов проекта, "дает больше свободы для продолжения" и демонстрации отношений между ее учениками Уэнсдэй, Ксавьером, Энид и Бьянкой.

"Для нас это шоу действительно о женской дружбе, в центре которой находятся Уэнсдэй и Энид. Тот факт, что они действительно соединились с публикой, очень порадовал. Теперь, когда Уэнсдэй слегка намочила ноги в бассейне дружбы, нам интересно поразмышлять на тему того, как ее отношения с окружающими будут развиваться дальше. В конце концов, она научилась обниматься", - рассказал Альфред Гоф.

Авторы шоу добавили, что в продолжении зрителей ждет развитие отношений главной героини с матерью, а также подчеркнули, что не собираются идти на поводу у фанатов, так как, по их словам, подобные уступки могут "завести не туда".