Константин и Валерий Меладзе появились вместе на сцене

Если Валерий Меладзе продолжает выступать как за границей, так и в России, то его брат предпочитает не показываться на публичных мероприятиях. Однако продюсер перестал скрываться и даже вышел на сцену, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Валерий Меладзе отправился в тур по Германии перед Новым годом. Артист ездил по стране с 8 по 15 декабря. А 11 декабря в Берлине певец вывел на сцену старшего брата, которого поблагодарил за то, что тот написал ему хитовые песни.

Происходящее выложила в Сеть вокалистка "ВИА Гры" София Тарасова. Украинская певица отжигала под треки братьев и даже наведалась к ним в гримерку.

Столько контента от Константина давно не было видно. Продюсер хранил молчание, в то время как его жена постоянно высказывалась в соцсетях о происходящем в мире.

Многим даже казалось, что брак звезд близок к краху, так как они не делились совместными фото, да и каждый, похоже, находился в разных странах. Однако на недавний день рождения Брежневой 59-летний музыкант оставил ей послание. "22.22. Любовь спасет мир", - коротко написал он под детским фото супруги.

Вера же расчувствовалась, когда говорила об избраннике. "Отдельная благодарность лучшему продюсеру, композитору Константину Меладзе за потрясающие песни, с помощью которых я могу с вами общаться... От сердца к сердцу. Сколько всего мы сделали за 20 лет..." - обратилась певица.