Леонардо Ди Каприо купил дом соседей после скандала с ними

Американский актер Леонардо Ди Каприо купил в Лос-Анджелесе (США) дом у своих соседей, с которыми несколько лет назад поссорился из-за строительных работ на участке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Dirt.

Ди Каприо приобрел недвижимость у своих соседей в районе Берд Стритс, где он владеет другим домом. Актер отдал за объект 10,5 миллиона долларов. С новой собственностью был связан скандал - в 2007 году соседи Ди Каприо, супруги Рон и Джоан Линклау, обвинили актера в том, что во время строительства баскетбольной площадки на его участке их владение пострадало. Однако актер заявил, что проблемы на их территории были связаны с незаконной постройкой.

В итоге в 2009 году спор разрешили во внесудебном порядке. В 2022-м Джоан скончалась, и спустя время ее супруг продал дом Ди Каприо. Объект официально не выставляли на продажу. На данный момент известно, что он был построен в 1960-х годах. Внутри есть три спальни и четыре ванные комнаты. На участке оборудован бассейн, гараж и гостевой дом.