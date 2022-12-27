Опубликован список лучших рождественских фильмов

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших рождественских фильмов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего в перечень вошли 12 картин, включая комедию советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Также были отмечены ленты "Счастливого Рождества", "Однажды в Токио", "101 Рейкьявик", "Черное Рождество", "8 женщин", "Клаус", "Надежда", "Девушка со спичечной фабрики", "Манеры выживать 5+", "Назови меня своим именем", "Санта на продажу".