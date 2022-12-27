Умер актер сериала «Корона» Стефен Грейф

На 79-м году жизни скончался британский актер Стефен Грейф. Об этом сообщает Entertainment Tonight, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причины смерти артиста не раскрываются.

"С большой грустью сообщаем о смерти нашего замечательного клиента Стефена Грейфа. Его обширная карьера включала множество ролей на экране и на сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде. Нам будет его очень не хватать, и наши мысли с его семьей и друзьями", - сообщили представители агентства Michelle Braidman Associates, с которым сотрудничал актер.

В фильмографии артиста было более 90 проектов. Грейф снимался в таких сериалах, как "Семерка Блейка", "Гражданин Смит", "Казанова", "Стрелять на месте", "Венецианский купец" и "Призраки".

Одним из последних проектов с участием артиста стала "Корона". В четвертом сезоне шоу актер исполнил роль спикера Палаты представителей сэра Бернарда Уэзерилла.