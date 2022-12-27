«Ведьмак: Происхождение» может стать одним из худших сериалов от Netflix

Сериал "Ведьмак: Происхождение" может стать одним из худших проектов от Netflix: он получил крайне низкие оценки зрителей и критиков на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект получил всего 8% положительных отзывов от зрителей, критики же присудили сериалу всего 38% положительных оценок. На данный момент "Ведьмак: Происхождение" успели оценить 1700 зрителей и 24 специалиста.

Комментаторы раскритиковали скучный сюжет, плохие спецэффекты и плохие диалоги. Помимо этого, зрителям не понравилась актерская игра, они обвинили шоураннеров в некомпетентности и отметили, что "Ведьмак" с Генри Кавиллом получился гораздо лучше.