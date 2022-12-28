Умер внук Боба Марли

Американский регги-исполнитель и внук певца Боба Марли Джо Мерса умер во вторник на 32-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, причиной смерти исполнителя стали проблемы со здоровьем, вызванные астмой.

Джо Мерса начал музыкальную карьеру в 2014 году. На его счету два студийных альбома.