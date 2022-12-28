Из сиквела «Аватара» вырезано 10 минут

Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Esquire Middle East заявил, что хронометраж его фильма "Аватар: Путь воды" был сокращен на 10 минут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам постановщика, в проекте было несколько сцен с задействованием оружия. Кэмерон объяснил, что вырезал несколько сцен, чтобы не пропагандировать насилие, поскольку в США имеются проблемы с оружием.

"Я хотел найти баланс между красотой, прозрением, духовным аспектом фильма и действием, и я почувствовал, что сделал его слишком мрачным. То, что происходит с оружием в нашем обществе, выворачивает меня наизнанку", - говорит режиссер.