Названы самые популярные проекты Netflix в 2022 году

Стриминговая платформа Netflix представила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов в 2022 году. Об этом сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На первом месте в рейтинге самых просматриваемых фильмов на английском языке оказался фильм "Серый человек" братьев Руссо с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. За три недели после премьеры картина собрала 253 870 000 часов просмотров. Далее в списке следуют "Проект "Адам"" (233,16 миллиона часов), "Пурпурные сердца" (228,69 миллиона), "Прорваться в НБА" (198,31 миллиона) и "Аферист из Tinder" (172,13 миллиона).

Среди лучших сериалов первую строчку по-прежнему занимает четвертый сезон "Очень странных дел" братьев Даффер. За 28 дней после премьеры новый сезон посмотрели в общей сложности 1,35 миллиарда часов. В рейтинг также попали проекты "Уэнсдэй" (1,237 миллиарда часов), "Монстр: История Джеффри Дамера" (856,22 миллиона), второй сезон "Бриджертонов" (656,26 миллиона) и "Изобретая Анну" (511,92 миллиона).

В топ-10 лучших иностранных картин лидирует норвежское фэнтези "Тролль" - общее время просмотров картины за первые три недели составило 152,35 миллиона часов. Самым успешным неанглийским сериалом названо корейское шоу "Мы все мертвы" с результатом в 560,78 миллиона часов просмотров.