В CinemaPlus вышла в прокат комедия "Zona"

В сети кинотеатров CinemaPlus вышла в прокат комедия студии Cinemazadeh - "Zona", сообщает Day.Az.

Главный герой фильма в силу своей наивности в городе устраивается на работу в нелегальную коллекторскую компанию. В его обязанности входит взыскание долгов с тех, кто должен деньги банкам или частным лицам. Ничто не предвещало беды, но одного из "клиентов" нашего героя находят мёртвым, а самого героя арестовывают, поскольку все улики против него. Основная часть фильма происходит в месте, напоминающем тюрьму Алькатрас. Главный герой придумывает план побега из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Но сбежать из этой тюрьмы невозможно...

Главный продюсер - Джафар Ахундзаде, сценаристы - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, режиссёр - Вюсал Гаджигадир, оператор - Орхан Мамедов, художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедзаде, художник по костюмам - Мехрибан Эфенди, гримёр - Айтен Гусейнзаде.

Роли в картине исполнили Меджид Гусейнов, Турал Асадов, Агиль М. Гулиев, Талех Юзбеков, Фаиг Мирзоев, Эльсевер Джамал, Алихан Раджабов, Ислам Мехралиев, Нофель Шахлароглу, Эльвин Ибра, Эркин Эргин, Тарлан Нур Яшар, Самир Алескеров, Шалала Шахваладгызы и другие.