Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен раскрыли имя будущего ребенка

Стало известно имя будущего ребенка популярных турецких актеров Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Пара назовет сына, который родится через 2 месяца, Керемом.

Напомним, что первый сын актеров Каран родился в 2019 году.

Кроме того, Фахрие Эвджен на последнем сроке беременности опубликовала фотографии в соцсети, подписав их: "Скоро встретимся".

Этими фото поделился и Бурак Озчивит на своей странице.