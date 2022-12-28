https://news.day.az/showbiz/1523876.html Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен раскрыли имя будущего ребенка - ФОТО
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен раскрыли имя будущего ребенка - ФОТО
Стало известно имя будущего ребенка популярных турецких актеров Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Пара назовет сына, который родится через 2 месяца, Керемом.
Напомним, что первый сын актеров Каран родился в 2019 году.
Кроме того, Фахрие Эвджен на последнем сроке беременности опубликовала фотографии в соцсети, подписав их: "Скоро встретимся".
Этими фото поделился и Бурак Озчивит на своей странице.
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