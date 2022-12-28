Новый альбом Тейлор Свифт установил рекорд

Новый альбом певицы Тейлор Свифт "Midnights" стал самой продаваемой пластинкой века в Великобритании: благодаря пластинке продажи винила впервые превысили продажи CD-дисков с 1980 года, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, в ближайшее время продажи винила в мире вырастут до 5,5 млн копий, при этом примерно 80 тыс. из них приходятся на пластинку Свифт. Издание сообщает, что резкие продажи виниловых пластинок связаны с желанием пожилых меломанов получить раритетные издания Дэвида Боуи, группы Pink Floyd и The Beatles. Сейчас же к ним присоединилось и молодое поколение, которое заинтересовалось виниловыми пластинками.

"Это переломный момент для всей музыкальной индустрии. После того, как появились компакт-диски и практически уничтожили виниловый бизнес, мало кто из нас поверил бы, что такой ренессанс возможен", - заявил исполнительный директор Ассоциации ритейлеров индустрии развлечений Ким Бейли.