Сиквел детектива «Достать ножи» стал шестым самым успешным дебютом на Netflix

23 декабря на стриминговом сервисе Netflix вышел фильм "Достать ножи: Стеклянная луковица", спустя несколько дней после релиза лента набрала 82 млн часов просмотров, пишет Dark Horizons, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот результат стал шестым в списке самых успешных дебютных фильмов Netflix. На первом месте расположился боевик "Красное уведомление" (148 млн часов), следом за ним идет комедийный фильм-катастрофа "Не смотрите наверх" (111 млн часов) и "Проект "Адам" (92 млн часов).

По сюжету детектив Бенуа Бланк (Дэниел Крэйг) отправляется в Грецию, чтобы раскрыть таинственное преступление. В фильме снялись Дейв Батиста, Итан Хоук, Джессика Хенвик, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан и Кейт Хадсон.