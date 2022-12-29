Документальный фильм о Стэне Ли выйдет на Disney+

Стриминговый сервис Disney+ объявил, что оригинальный документальный фильм о создателе персонажей комиксов Marvel Стэне Ли выйдет в 2023 году. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ли умер в возрасте 95 лет в 2018 году. Он был соавтором "Человека-паука", "Мстителей", "Людей Икс", "Халка" и "Фантастической четверки", а также снимался камео в блокбастерах Marvel.

Карьера Ли началась в 1941 году, когда в возрасте 17 лет он опубликовал первую работу в виде рассказа, который появился в выпуске комиксов "Капитан Америка".

В этом году Стэну Ли исполнилось бы 100 лет.