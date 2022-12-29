Рэпер Theophilus London пропал без вести

Близкие рэп-исполнителя Theophilus London заявили, что он пропал без вести. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлению семьи музыканта в полицейское управление Лос-Анджелеса, они ничего не слышали о нем с июля. "Где бы ты ни был, пошли нам какой-нибудь сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок", - написал отец Лондона в соцсетях.

"В течение последних нескольких недель друзья и семья артиста работали вместе, чтобы установить его местонахождение. Последний раз, когда с ним кто-то разговаривал, по сообщениям, датируется июлем 2022 года в Лос-Анджелесе", - говорится в документах.

Theophilus London выпустил три студийных альбома, последним из которых стал "Bebey" 2020 года. Его альбом "Vibes" 2014 года был поддержан Warner Bros. Музыканта продюсирует Канье Уэст.