Во Дворце Гейдара Алиева пройдет новогоднее шоу с участием звезд

Дворец Гейдара Алиева подготовил для юных зрителей яркий подарок - новогоднее сказочное представление, сообщили Day.Az в пресс-службе Дворца.

Интерактивная музыкальная сказка будет представлена вниманию зрителей 2, 3, 4 января 2023 года. Юных зрителей ждет встреча с Дедом Морозом, любимыми сказочными персонажами, а увлекательный сюжет программы никого не оставит равнодушным.

Специально для новогоднего представления были созданы декорации, а световые и визуальные эффекты придадут сценическому действию незабываемой волшебной атмосферы.

Интерактивную музыкальную сказку представят юным зрителям свыше 100 артистов, среди которых как профессиональные актеры, так и юные участники танцевальных, музыкальных, театральных ансамблей и коллективов.

Представления будут проходить по два сеанса в день - в 12.00 и 15.00. По окончании каждого представления в качестве подарка от Дворца Гейдара Алиева состоится выступление звезды азербайджанской эстрады - в числе звездных гостей народные артисты Азербайджана Фаиг Агаев и Мири Юсиф, популярные исполнители Азад Шабанов, Надир Рустамли, Натаван Хабиби, Мурад Ариф.

Также для посетителей в фойе Дворца Гейдара Алиева будут организованы бесплатные фотозоны, где каждый желающий сможет сделать фотоснимок на память.