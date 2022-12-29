Тексты рэпера Дрейка продадут на аукционе

Тексты песен, написанные рэпером Дрейком задолго до его карьеры, будут проданы на аукционе. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В юности Обри Грэм, сегодня известный под сценическим псевдонимом Дрейк, работал на мебельной фабрике своего дяди в Мемфисе. Спустя годы фабрика закрылась, а в одном из мусорных контейнеров были обнаружены листки из блокнота с текстами будущих хитов рэпера. Теперь артефакт выставлен на торги аукционным домом Moments In Time. Стартовая цена рукописи - 20 тыс. долларов.

"Тарелки, переданные для коллекции. Собираю деньги на дешевые мобильные телефоны без приема", - написано рукой Дрейка на листке.

Поклонники рэпера отметили, что слова на листке напоминают трек Дрейка "Come Winter" с альбома 2006 года. Они также пытаются разгадать другую загадку: в верхней части листка указано имя некой Сильвии, но кто она, и какое отношение имела к юному Дрейку никто не знает.