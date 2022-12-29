Бен Аффлек может сыграть злодея в фильме Marvel

Инсайдер MyTimeToShineHello, который нередко публикует достоверную информацию о грядущих проектах Marvel, заявил в Twitter, что актер Бен Аффлек ведет переговоры с киностудией по поводу участия в одном из будущих проектов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший Бэтмен может сыграть греческого бизнесмена Дарио Аггера, который также является злодеем по прозвищу Минотавр. В комиксах этот персонаж владеет компанией, которая занимается электроэнергией, и нередко сталкивается с Тором на поле битвы. Пока что неизвестно, завершились ли переговоры Аффлека с киностудией, или же они до сих пор обсуждают возможное участие артиста в их фильме.