Продолжение "Аватара" собрало в прокате больше миллиарда долларов

Мировые сборы фильма "Аватар: Путь воды" превысили отметку в миллиард долларов. Статистику приводит Box Office Mojo, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным сайта, 712 700 миллионов долларов пришлись на зарубежный прокат. На домашнем рынке сиквел культового фантастического боевика собрал 317 418 млн.

Американская премьера состоялась 16 декабря. Зарубежные критики уже включили картину в рейтинг фильмов, "заработавших" миллиард в первые две недели показа.

Напомним, сейчас "Аватар: Путь воды" находится на втором месте в списке самых кассовых фильмов 2022 года, уступая лишь "Топ Ган: Маверик" Джозефа Косински. Картина принесла создателям немногим менее полутора миллиарда долларов.