Netflix официально подтвердил сиквел «Серого человека» с Гослингом и Эвансом

Стриминговый сервис Netflix заявил о расширении киновселенной франшизы "Серый человек" братьев Руссо с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом, сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторами сиквела по-прежнему останутся Джо и Энтони Руссо, а из актерского состава в продолжение шпионского триллера точно вернется Райан Гослинг. Участие Криса Эванса в сиквеле пока остается под вопросом.

"С таким количеством удивительных персонажей в фильме мы всегда хотели, чтобы "Серый человек" стал частью расширенной вселенной. Мы очень рады, что Netflix анонсировал продолжение франшизы с Райаном в главной роли", - заявили братья Руссо.

"Серый человек" возглавил список Netflix самых просматриваемых полнометражных фильмов на английском языке. Подробнее о ф