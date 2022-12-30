На Netflix вышла комедия Ноа Баумбаха «Белый шум»

На стриминговом сервисе Netflix стала доступна абсурдистская комедийная драма Ноа Баумбаха "Белый шум" по одноименному сатирическому роману Дона Делилло, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В центре сюжета фильма - семья профессора (и специалиста по Адольфу Гитлеру), на чей город в результате железнодорожной аварии обрушиваются химические отходы.

Главные роли в "Белом шуме" исполнили Адам Драйвер и Грета Гервиг. Композитором ленты выступил Дэнни Эльфман. Также специально для картины свою первую за пять лет песню записала группа LCD Soundsystem (сингл "New Body Rhumba" был выпущен 30 сентября).

Премьера фильма Баумбаха прошла в августе на 79-м Венецианском кинофестивале. 25 ноября "Белый шум" вышел в ограниченный прокат в США.