Джеймс Кэмерон выразил сожаление о неснятых из-за «Аватара» фильмах

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сожалеет о тех фильмах, которые он не снял из-за работы над "Аватаром". Его слова приводит Empire, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наше время, как творцов, ограничено. Я всегда буду оплакивать некоторые истории, которые мне не удалось воплотить в жизнь", - признался кинематографист.

Кэмерон отметил, что, несмотря на это, франшиза "Аватар" настолько обширна, что в ней он многое может рассказать. Режиссер добавил, что у него есть возможность использовать в своих картинах различные стилистические приемы, которые ему бы хотелось изучить.

Кэмерон известен как режиссер картин "Титаник", "Терминатор", "Чужие", "Бездна", "Правдивая ложь" и другие. Он является трехкратным обладателем Оскара в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший монтаж" за фильм "Титаник". Два фильма режиссера входят в топ-5 самых кассовых фильмов в истории - "Аватар" и "Титаник".