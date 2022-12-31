Marvel анонсировала новые спецвыпуски на тему Хэллоуина

Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что студия Marvel занялась разработкой еще двух телевизионных спецвыпусков на тему Хэллоуина после успеха "Ночного оборотня", вышедшего осенью 2022 года на сервисе Disney+.

Как передает Day.Az, об этом Рихтман написал в своем Twitter.

Как отмечает портал What's On Disney Plus, пока нет никакой информации о том, что именно это будут за спецвыпуски. Автор блога Роджер Палмер предполагает, что в них Marvel может ввести в свою киновселенную Призрачного гонщика, Мефисто, Мэджика или Дракулу - или вернуть на экраны Ночного оборотня и Лешего.

Формат телевизионных спецвыпусков был представлен Marvel в 2022 году. На сегодняшний день их вышло два: приуроченный к Хэллоуину "Ночной оборотень" и "Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск", выпущенный за месяц до католического Рождества. Официально другие спецвыпуски еще не анонсировали.