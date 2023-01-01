Назван победитель реалити-шоу "Сердце Ивлеевой"

Победителем романтического телешоу Анастасии Ивлеевой "Сердце Ивлеевой" стал актер и модель Алексей Зловедов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом стало известно в финале масштабного проекта телеканала "Пятница!".

Известно, что их связывает давняя любовная история - сообщалось, что ранее молодой человек бросил ведущую ради карьеры. Когда Зловедов победил в шоу и поцеловал Ивлееву, она призналась, что снова в него влюбилась.

"Это жестко. То, что случилось - это жестко. Реально все это ради того, чтобы мы с тобой попробовали снова", - сказала ведущая.

По словам Ивлеевой, Зловедов подкупил ее своей искренностью на проекте. Она призналась, что не жалеет о своем выборе.

Помимо Зловедова финалистами шоу стали Андрей Кеча и Евгений Бобков. Последнего Ивлеева попросила покинуть проект, объяснив это тем, что у него есть незаконченные отношения с бывшей женой.