Умерла американская певица Анита Поинтер

Американская певица, обладательница Grammy, одна из основательниц поп-группы The Pointer Sisters Анита Поинтер умерла на 75-м году жизни. Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на агента и семью певицы.

"Она героически сражалась с раком", - сказал изданию агент певицы Роджер Нил. По его словам, Поинтер умерла в окружении семьи.

"Хотя мы глубоко опечалены потерей Аниты, нас утешает то, что теперь она со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни", - говорится в заявлении родных певицы.

Поинтер родилась в Окленде, штат Калифорния, 23 января 1948 года. В 1969 году она и ее младшие сестры Бонни, Джун и Рут сформировали группу The Pointer Sisters. Группа получила Grammy за песню Fairytale из дебютного альбома. Всего сестры Поинтер за свою карьеру выиграли три премии Grammy.