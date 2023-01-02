Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП
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Актер Реннер попал в ДТП и находится в критическом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на его представителя сообщает The Hollywood Reporter.

Голливудский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" и звезда франшизы "Мстители" Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза, попал в ДТП и находится в критическом состоянии.