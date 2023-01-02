https://news.day.az/showbiz/1524992.html Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП - ФОТО
Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП - ФОТО
Актер Реннер попал в ДТП и находится в критическом состоянии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на его представителя сообщает The Hollywood Reporter.
Голливудский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" и звезда франшизы "Мстители" Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза, попал в ДТП и находится в критическом состоянии.
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