Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП

Актер Реннер попал в ДТП и находится в критическом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на его представителя сообщает The Hollywood Reporter.

Голливудский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" и звезда франшизы "Мстители" Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза, попал в ДТП и находится в критическом состоянии.