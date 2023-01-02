Бритни Спирс задумала переезд из Лос-Анджелеса

Американская певица Бритни Спирс намерена в этом году продать дом в штате Калифорния, который она вместе с мужем Сэмом Асгари купила в июне 2022 года за $11,8 млн. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в доме площадью около 1,1 тыс. квадратных метров, который расположен в калифорнийском Калабасасе в округе Лос-Анджелес, артистка планировала начать жизнь "с чистого листа" после выхода из-под опеки отца.

Однако, по словам источников портала, дом Спирс не понравился, поэтому она будет его продавать. Известно, что в 2015 году певица также приобрела в калифорнийском городе Таузанд-Окс особняк за $7,5 млн.