Майли Сайрус анонсировала выход новой песни

Американская певица Майли Сайрус анонсировала релиз своего нового сингла. Песня получила название "Flowers", ее выход назначен на пятницу, 13 января, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новый год, новая Майли, новый сингл. "Flowers" 13 января", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Сайрус. К посту прикреплен 18-секундный тизер композиции.

Последний на данный момент альбом Майли Сайрус "Plastic Hearts", который стал седьмой пластинкой в дискографии певицы, вышел в ноябре 2020 года. Ключевой сингл с него, песня "Midnight Sky", вошел в число самых известных и популярных работ исполнительницы.