Третий сезон «Ведьмака» могут разделить на две части

Третий сезон фэнтезийного сериала Netflix "Ведьмак" по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского могут разделить на две части, которые выпустят в разное время. Об этом сообщила создательница и шоураннерка "Ведьмака" Лорен Шмидт Хиссрик в интервью Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хиссрик предположила, что на завершение постпродакшна новых серий авторам шоу понадобится еще по меньшей мере семь месяцев, поскольку Голливуд по-прежнему испытывает трудности в работе над компьютерной графикой, начавшиеся во время пандемии коронавируса.

"Мы еще не обсуждали [разделение сезона], но на данном этапе, думаю, из-за того, что, как мы видим, происходит на всех стримингах, я бы не стала этого исключать", - отметила шоураннерка "Ведьмака".

При этом Хиссрик подчеркнула, что дата релиза третьего сезона будет продиктована завершением производства всего, чем команда "невероятно гордится", а не наоборот.

Как отмечает издание Collider, у Netflix уже есть опыт разделения сезонов своих сериалов на несколько частей. Так, релиз четвертого выпуска научной фантастики "Очень странные дела" проходил в два этапа - в том числе для того, чтобы у команды по компьютерным спецэффектам появилось время доделать финальные эпизоды.