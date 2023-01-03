Стали известны подробности о травмах Джереми Реннера

Звезда Голливуда Джереми Реннер перенес операцию после тупой травмы груди и травм ног, полученных в результате несчастного случая 1 января. Представитель артиста указал, что он остается в критическом, но стабильном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

51-летний актер был серьезно травмирован во время вождения снегоочистителя возле своего дома в Рино, штат Невада, в первый день Нового года. Его доставили в больницу по воздуху.

Звезда "Мстителей" 2 января перенес две операции и остается в реанимации.

TMZ опросил соседей Реннера о происшествии. Те сказали, что он чистил дорогу 1 января утром, чтобы его семья могла выбраться из дома после снежной бури. Один из собеседников отметил, что, несмотря на используемые средства безопасности, плуг Sno-Cat наехал на ногу Реннера.

Актер потерял много крови из-за этой травмы, другой его сосед, врач, наложил жгут на эту ногу до прибытия скорой помощи.

Сообщается, что Реннер был единственным пострадавшим. Его снегоочиститель отбуксировали в воскресенье вечером, через несколько часов после аварии.

Актер уже много лет владеет ранчо в округе Уошо, Северная Невада. Регион пострадал от зимнего шторма в канун Нового года, в результате которого 35 000 домов остались без электричества. За последнюю неделю большая часть США пострадала от "снежной бури века", и по меньшей мере 60 человек погибли по всей стране.

На выходных власти предупредили тех, кто планировал поездку через горы Сьерра-Невада, быть готовыми к обледенелым дорогам и зимним условиям вождения.