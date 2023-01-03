https://news.day.az/showbiz/1525184.html Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере
Warner Bros. Discovery может переснять фильмы о волшебнике Гарри Поттере с новым актерским составом. Об этом сообщает портал ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров, передает Day.Az.
Отмечается, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших 3-5 лет. По данным источников, сейчас проект находится на ранней стадии разработки.
Другие подробности о перезапуске не сообщаются.
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