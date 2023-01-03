Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере

Warner Bros. Discovery может переснять фильмы о волшебнике Гарри Поттере с новым актерским составом. Об этом сообщает портал ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров, передает Day.Az.

Отмечается, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших 3-5 лет. По данным источников, сейчас проект находится на ранней стадии разработки.

Другие подробности о перезапуске не сообщаются.