Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон

Стриминговая платформа Netflix отказалась продлевать сериал "1899" на новый сезон. Об этом сообщили создатели шоу Баран Бо Одар и Янтье Фризе в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально авторы планировали завершить историю на третьем сезоне, однако Netflix принял решение закрыть сериал после первого. Причины данного решения не раскрываются.

Создатели сериала попросили прощения у поклонников. "Мы знаем, что это разочарует миллионы наших фанатов, но хотим от всего сердца поблагодарить их за то, что они были частью этого замечательного приключения. Мы любим вас, не забывайте это", - написали они.