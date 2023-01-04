Похитителю граффити Бэнкси в Украине грозит 12 лет тюрьмы

Похитителю граффити британского уличного художника Бэнкси в Украине грозит 12 лет лишения свободы, передает Генпрокуратура Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина хотел демонтировать часть стены с граффити, а потом продать ее. Вместе с сообщниками они срезали рисунок со здания и планировали положить его в машину, но их задержали сотрудники военной администрации.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.