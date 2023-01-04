https://news.day.az/showbiz/1525203.html Похитителю граффити Бэнкси в Украине грозит 12 лет тюрьмы
Похитителю граффити Бэнкси в Украине грозит 12 лет тюрьмы
Похитителю граффити британского уличного художника Бэнкси в Украине грозит 12 лет лишения свободы, передает Генпрокуратура Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мужчина хотел демонтировать часть стены с граффити, а потом продать ее. Вместе с сообщниками они срезали рисунок со здания и планировали положить его в машину, но их задержали сотрудники военной администрации.
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
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