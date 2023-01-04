https://news.day.az/showbiz/1525408.html Французский актер раскритиковал Запад из-за конфликта в Украине
Французский актер раскритиковал Запад из-за конфликта в Украине
Французский актёр Омар Си раскритиковал западную общественность, которая заявляет о своей обеспокоенности событиями в Украине, но при этом игнорирует многолетнее кровопролитие в Африке и на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью Le Parisien.
По его словам, он удивлён, что жители западных стран так поражены конфликтом в Украине.
"Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше?" - заявил Омар Си.
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