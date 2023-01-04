Французский актер раскритиковал Запад из-за конфликта в Украине

Французский актёр Омар Си раскритиковал западную общественность, которая заявляет о своей обеспокоенности событиями в Украине, но при этом игнорирует многолетнее кровопролитие в Африке и на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью Le Parisien.

По его словам, он удивлён, что жители западных стран так поражены конфликтом в Украине.

"Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше?" - заявил Омар Си.