Звезда Marvel сделал первое селфи после несчастного случая - ФОТО
Голливудский актер Джереми Реннер опубликовал первую фотографию из больницы после аварии со снегоуборочной техникой, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.
Он остается в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Артист получил тупую травму груди, переломы и перенес операцию.
Подробно о своем состоянии актер не рассказал, пояснив, что сейчас ему сложно печатать, но поблагодарил всех поклонников за слова поддержки.
"Спасибо всем за добрые слова. Сейчас я слишком слаб, чтобы печатать. Но я всех вас люблю", - сообщил он.
Актер был доставлен в больницу с обширными травмами и сильной кровопотерей. Он пострадал, когда чистил дорогу у дома с помощью снегоуборочной машины. Соседи Реннера видели, как транспортное средство наехало на его ногу.
Джереми Реннеру 51 год. Кинозрителю он наиболее известен по ролям в фильмах "Повелитель бури" (The Hurt Locker, 2008), "Город воров" (The Town, 2010), "Охотники на ведьм" (Hansel & Gretel: Witch Hunters, 2012) и по фильмам кинофраншизы Marvel, включая ленты "Тор" (Thor, 2011) и "Мстители" (The Avengers, 2012).
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