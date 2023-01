Звезда Marvel сделал первое селфи после несчастного случая

Голливудский актер Джереми Реннер опубликовал первую фотографию из больницы после аварии со снегоуборочной техникой, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Он остается в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как критическое, но стабильное. Артист получил тупую травму груди, переломы и перенес операцию.

Подробно о своем состоянии актер не рассказал, пояснив, что сейчас ему сложно печатать, но поблагодарил всех поклонников за слова поддержки.

"Спасибо всем за добрые слова. Сейчас я слишком слаб, чтобы печатать. Но я всех вас люблю", - сообщил он.

Актер был доставлен в больницу с обширными травмами и сильной кровопотерей. Он пострадал, когда чистил дорогу у дома с помощью снегоуборочной машины. Соседи Реннера видели, как транспортное средство наехало на его ногу.

Джереми Реннеру 51 год. Кинозрителю он наиболее известен по ролям в фильмах "Повелитель бури" (The Hurt Locker, 2008), "Город воров" (The Town, 2010), "Охотники на ведьм" (Hansel & Gretel: Witch Hunters, 2012) и по фильмам кинофраншизы Marvel, включая ленты "Тор" (Thor, 2011) и "Мстители" (The Avengers, 2012).