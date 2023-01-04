Анджелину Джоли заподозрили в новом романе

Американскую актрису Анджелину Джоли заметили в Лондоне вместе с ирландским актером, известным по сериалу "Нормальные люди", Полом Мескалом. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, Джоли и ее дочь Шайло сидели в компании Мескала в ресторане. До этого звезду Голливуда увидели на спектакле в театре "Алмейда", где играет Мескал.

Таблоид не привел деталей беседы компании.