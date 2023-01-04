Звезда "Мстителей" опубликовал первое фото из больницы после трагедии

Актер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, остается в отделении интенсивной терапии и ждет очередную операцию. У него травмы грудной клетки и переломы, состояние критическое, но стабильное.

Во время расчистки дорожек у дома на Реннера наехал ратрак - тягач на гусеничном ходу. В соцсетях Реннер коротко поблагодарил поклонников за поддержку, отметив, что пока слишком слаб для более развернутых сообщений.

Напомним, инцидент произошел 2 января в районе города Рино в штате Невада. Артист после сильной метели очищал дорожку у своего дома с помощью снегоуборочного комбайна. В какой-то момент машина наехала на ногу артиста, он потерял много крови. Спустя несколько часов после трагедии медики сообщили, что 51-летний актер находится в критическом состоянии. За свою карьеру Джереми дважды становился номинантом на премию "Оскар". Особенно прославился Реннер по ролям в "Мстителях", "Торе", "Повелителе бурь" и "Охотниках на ведьм".