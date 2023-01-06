Сюжет хоррора "Челюсти" едва не повторился в Австралии. Там вплотную к берегу подплыла тигровая акула. Она как будто подкрадывалась к отдыхающим, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В последний момент хищника заметил оператор, который и снял страшные кадры. Мужчина предупредил всех, кто был в воде. Акула была уже в нескольких метрах от женщины, но резко потеряла к ней интерес и уплыла.

Правда, на всякий случай, после инцидента побережье тут же покинули все туристы.