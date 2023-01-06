https://news.day.az/showbiz/1525584.html Сюжет хоррора "Челюсти" едва не повторился в Австралии - ВИДЕО
Сюжет хоррора "Челюсти" едва не повторился в Австралии - ВИДЕО
Сюжет хоррора "Челюсти" едва не повторился в Австралии. Там вплотную к берегу подплыла тигровая акула. Она как будто подкрадывалась к отдыхающим, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В последний момент хищника заметил оператор, который и снял страшные кадры. Мужчина предупредил всех, кто был в воде. Акула была уже в нескольких метрах от женщины, но резко потеряла к ней интерес и уплыла.
Правда, на всякий случай, после инцидента побережье тут же покинули все туристы.
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