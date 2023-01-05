Вин Дизель показал первый кадр «Форсажа 10»

Актер Вин Дизель опубликовал на своей странице в социальной сети первый кадр из фильма "Форсаж 10", на котором показал себя в образе своего героя - Доминика Торетто, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фото он стоит в рубашке с вышитой фамилией персонажа.

В картине также сыграют Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Скотт Иствуд, Шарлиз Терон, Джейсон Момоа и Бри Ларсон.

Премьера десятой части автомобильного боевика состоится 19 мая 2023 года. Также в 2023 году выйдет одиннадцатая часть "Форсажа", в котором история Торетто получит логическое завершение.

Первая часть "Форсажа" вышла в 2001 году, Вин Дизель сыграл в нем главную роль. "Форсаж" собрал $207 млн, что сделало его 19-м самым кассовым фильмом 2001 года.