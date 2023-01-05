Полиция нашла пропавшего рэпера Theophilus London

Рэпер Theophilus London был найден после того, как его объявили пропавшим без вести. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кузен музыканта Ноэль рассказал о том, что его нашли, в социальных сетях. "Мы нашли Тео. Он в безопасности и здоров. Спасибо всем за поддержку в поисках моего двоюродного брата", - написал он.

В последний раз перед исчезновением рэпера видели 15 октября 2022 года. Последний раз, когда с ним кто-то разговаривал, по сообщениям, датировался июлем 2022 года в Лос-Анджелесе. "Где бы ты ни был, пошли нам какой-нибудь сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок", - написал отец Лондона в соцсетях в декабре.