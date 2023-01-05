Брендан Фрейзер готов вернуться в перезагрузку «Мумии»

Актер Брендан Фрейзер заявил о своей готовности вернуться во франшизу "Мумия", которая принесла ему всемирную известность. Об этом он заявил в интервью изданию Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам актера, если продюсеры захотят перезапустить франшизу, он будет рад вновь сыграть главную роль авантюриста и капитана Французского Иностранного Легиона Рика О'Коннелла.

"Я не знаю, какие планы у продюсеров, если мы говорим о возрождении франшизы. Будет ли эта та же история с продолжением или совершенно иная трактовка с новыми артистами? Но, в любом случае, я не знаю актеров, которые бы отказывались от работы поэтому, конечно же, был бы рад вернуться в эту киновселенную", - заявил Фрейзер.