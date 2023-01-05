В "CinemaPlus" покажут турецкий мультфильм "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa"

Сеть кинотеатров премиум-класса "CinemaPlus" с 5 января приступает к показу турецкого мультфильма "Rafadan Tayfa Qalaktik Tayfa" (Путешествие команды Рафадан в Галактику), сообщили Day.Az в "CinemaPlus".

Режиссер анимационного фильма Исмаил Фидан отмечает, что мультфильм - это самое большое приключение команды Рафадан. Этот мультфильм самый смешной и захватывающий, полный сюрпризов для маленьких друзей. Персонажей озвучивали Левент Кол, Эмине Серген, Ягмур Серген и Ширин Джиобби.

Сюжет мультфильма: Акын, один из самых ярких участников астрономического клуба, обнаруживает космический корабль, приближающийся к нашей орбите, и внезапно становится известным на весь мир. В то время как о космическом корабле публикуется много историй и выдвигается множество теорий, Хайри, сыгравшему небольшую роль в открытии, также достается немного славы. Фотографии Хайри, опубликованные в газетах, неожиданно привлекают внимание настоящего владельца корабля - инопланетянина! Этот загадочный, но милый инопланетянин должен найти Хайри и убедить его помочь ему. Отправляясь на поиски своего нового друга, он и не подозревает, что за ним следит группа людей со злыми намерениями.