Тяжело больной режиссер Ларс фон Триер рассказал о своем новом проекте

Тяжело больной датский режиссер Ларс фон Триер ("Танцующая в темноте", "Нимфоманка") в беседе с итальянской газетой Corriere рассказал о своем новом проекте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам страдающего от болезни Паркинсона фон Триера, он создает "базу данных" о своем опыте работы в киноиндустрии. "Идея состоит в том, что любой, кто связан с кинематографом или хочет им заниматься, может проконсультироваться с этой базой. Мне очень повезло: я смог сделать то, что хотел, когда хотел. Я считаю своим долгом передать свой опыт", - сказал он.

Он подчеркнул, что собирается продолжать заниматься кино, поскольку это единственное, что он умеет. "На данном этапе жизни я болезненно одинок. Я всегда верил, что одиночество - это сила, но я вынужден признать, насколько болезненным оно может быть".